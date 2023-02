Pep Guardiola è intervenuto per la prima volta sul caso del deferimento del Manchester City da parte della Premier League a una commissione indipendente per presunte violazioni di numerose regole del fair play finanziario nelle stagioni dal 2009/10 al 2017/18. Tra gli illeciti su cui si indaga, il mancato rispetto dell’obbligo di fornire i dettagli dei contratti di allenatore e giocatori e la mancanza di accurate informazioni sulle entrate finanziarie. "Siamo fortunati a vivere in un paese in cui tutti sono innocenti fino a prova contraria. Noi non abbiamo avuto questa opportunità, siamo già stati condannati", ha detto Guardiola. "Tutti i grandi momenti che abbiamo vissuto non ce li possono togliere. Non so cosa succederà. Abbiamo buoni avvocati e difenderemo la nostra posizione, così come abbiamo fatto in passato davanti all'Uefa".