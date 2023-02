Con l'esordio in Bundesliga, Joao Cancelo è entrato a far parte di un esclusivo club di calciatori. Oltre che in quello tedesco, il terzino portoghese ha infatti giocato almeno una partita in Serie A, Premier League e nella Liga, quattro dei cinque principali campionati europei. Prima di lui soltanto in 20 erano riusciti a disputare almeno un match in questi quattro tornei. Ma c'è anche chi ha giocato e addirittura segnato in tutti i cinque Top campionati. Ricordi chi? Eccoli tutti