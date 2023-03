Arrivata la separazione consensuale tra Conte e gli Spurs, dove in panchina rimarrà comunque Stellini (vice dello stesso Conte) almeno fino a giugno. Per il post si valutano i nomi di Pochettino, favorito e apprezzato dalla tifoseria per via del passato al Tottenham, ma anche Nagelsmann, Luis Enrique e Zidane. L'ex allenatore di Juve e Inter è intanto rientrato in Italia, ed è proprio in Serie A che il pugliese vorrebbe tornare ad allenare...

ADDIO TOTTENHAM-CONTE: LE TAPPE