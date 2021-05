9/15 ©LaPresse

"TANTI BEI PROPOSITI, MA POI…" - Gli Europei si chiudono ai quarti, ai rigori contro la Germania. Il Chelsea aveva già ufficializzato il suo ingaggio tre mesi prima di Euro 2016. Conte dirà della sua esperienza come Ct: "Ci sono situazioni in cui si è incudine o martello: in questo momento siamo incudine. Dopo il fallimento Mondiale eravamo partiti con tanti bei propositi ma poi si è fatto come i gamberi. Quello che mi è dispiaciuto in questi due anni è vedere che una cosa andava fatta per o contro Antonio Conte e non per la Nazionale, che è di tutti".