Succede di tutto nella prima partita del Tottenham senza Antonio Conte in panchina. Prima il rosso a Doucoure per la manata a Harry Kane, poi l'espulsione di Lucas Moura (6 minuti dopo il suo ingresso) per l'intervento sconsiderato ai danni di Keane. Il difensore dell'Everton si è poi trasformato nell'eroe di Goodison Park con il gol del pari al 90° minuto

EVERTON-TOTTENHAM 1-1, GOL E HIGHLIGHTS