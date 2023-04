Nella prima post Conte con Cristian Stellini in panchina, gli Spurs non vanno oltre l'1-1 contro l'Everton e non riescono a staccare Newcastle e Manchester United nella lotta Champions. Kane sblocca il match su rigore, ma al 90° minuto arriva il pari dei toffees con la botta da fuori di Keane

Esordio con pareggio per Cristian Stellini alla guida del Tottenham. Gli Spurs, alla prima uscita dopo l'esonero di Antonio Conte sostituito dal suo ex vice, non sono andati oltre l'1-1 a Godison Park contro l'Everton, non riuscendo così a scavalcare Newcastle e Manchester United al terzo posto in classifica. Un punto con diversi rimpianti per il Tottenham che aveva la partita in controllo, avanti di un gol e di un uomo, ma raggiunti al 90° minuto con l'incredibile rete di Michael Keane.