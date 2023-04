Dono speciale portato dal sindaco della Greater Manchester Andy Burnham in udienza dal Papa: la maglia del connazionale argentino (e campione del mondo) Lisandro Martinez

Papa Francesco è un grande tifoso di calcio. Argentino, ha gioito per il trionfo della Selección ai Mondiali, tifoso del San Lorenzo e ora con una maglietta in più nella propria collezione. È quella di Lisandro Martinez, campione del mondo in Qatar e numero 6 del Manchester United. A portare lo speciale dono al Papa è stato il sindaco della Greater Manchester Andy Burnham. Quando il club ha saputo della visita, si legge sul sito ufficiale dello United, ha immediatamente organizzato un regalo speciale con dedica: "Sua santità, con tanto amore, LM" - è il messaggio di Lisandro Martinez.