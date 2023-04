Gli Spurs erano crollati al St James' Park domenica scorsa: ko 6-1 contro il Newcastle, che era passato in vantaggio sul 5-0 dopo appena ventuno minuti di partita: "Sappiamo che questo non cambierà quello che è successo, ma faremo di tutto per sistemare le cose a partire da giovedì contro il Manchester United". Il ko è costato il posto a Stellini, l'ex vice di Conte

Rimborso dei biglietti per i tifosi dopo la figuraccia . È quello che ha deciso il Tottenham, è quello che hanno deciso i giocatori del Tottenham dopo l'imbarcata dello scorso weekend di Premier League. Pomeriggio surreale al St James' Park, dove la squadra di Stellini, saltato dopo il clamoroso ko , si è trovata sotto per 5-0 dopo appena ventuno minuti di partita . Match poi arrotondato ulteriormente sul 6-1 al termine dei novanta minuti: "Come squadra, comprendiamo la vostra frustrazione e la vostra rabbia. Non siamo stati abbastanza - è il messaggio dei giocatori pubblicato sul profilo social del club -. Sappiamo che le parole non sono sufficienti in situazioni come questa, ma credeteci, una sconfitta come questa fa male ".

Il rimborso

"Apprezziamo il vostro supporto, in casa e in trasferta, proprio per questo vogliamo rimborsare ai tifosi il costo del biglietti per la partita del St James' Park. Sappiamo che questo non cambierà quello che è successo, ma faremo di tutto per sistemare le cose già da giovedì sera contro il Manchester United (live su Sky Sport e in streaming su NOW, ndr) quando, ancora una volta, il vostro supporto significherà tutto per noi. Insieme, e solo insieme, potremo andare avanti".