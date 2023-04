Cristian Stellini non è più l'allenatore del Tottenham. Dopo la clamorosa sconfitta per 6-1 contro il Newcastle, il presidente degli Spurs Daniel Levy ha deciso di cambiare allenatore per la seconda volta in stagione e l'ha annunciato attraverso un comunicato: "La prestazione di domenica contro il Newcastle è stata del tutto inaccettabile. Possiamo esaminare molte ragioni per cui è successo ma io, il consiglio, gli allenatori e i giocatori dobbiamo tutti assumerci la responsabilità collettiva. Stellini lascerà il suo ruolo attuale insieme al suo staff tecnico. Cristian è intervenuto in un momento difficile della nostra stagione e voglio ringraziarlo per il modo professionale in cui lui e il suo staff tecnico si sono comportati durante un periodo così impegnativo". A prendere il posto di Stellini sarà Ryan Mason, già presente nello staff di Conte e dello stesso Stellini.