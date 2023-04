La voce di Sky Sport che racconterà il big match decisivo in Premier League sceglie il miglior 11 possibile eleggendo i top ruolo per ruolo delle due squadre. Ederson in porta per esperienza. In difesa Gabriel e Dias i due centrali, con Zinchenko a sinistra e White a destra. A centrocampo, superiorità City con tre giocatori di Guardiola: De Bruyne, Rodri e Gundogan. In attacco torna l’alternanza con Bukayo Saka, Haaland e Martinelli. Stasera dalle 21 su Sky Sport Uno, appuntamento per capire chi sono i migliori