La Premier League ha reso noti i nomi dei candidati al 'Manager of the season', il premio assegnato al miglior allenatore dell'anno in Inghilterra. Tra questi c'è Roberto De Zerbi del Brighton, che potrebbe diventare il terzo italiano a vincere il riconoscimento. In lizza anche Pep Guardiola, che nell'albo d'oro insegue una leggenda: ecco tutti i candidati di quest'anno e i vincitori da quando esiste il premio