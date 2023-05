A poche ore dall'aritmetica davanti al televisore, la squadra di Guardiola ha ricevuto l'abbraccio dei suoi tifosi per il nono titolo in Premier (il quinto negli ultimi sei anni). Giornata memorabile all'Etihad, una marea azzurra per celebrare i Citizens dal maxi-turnover contro il Chelsea. Applausi e un'invasione pacifica prima della premiazione: il sogno resta il Triplete aspettando il derby in FA Cup e l'Inter nella finale di Champions

MAN CITY-CHELSEA 1-0, GOL E HIGHLIGHTS - VIDEO. LA PREMIAZIONE DEL CITY