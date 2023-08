Al via la stagione in Inghilterra con il primo trofeo in palio: la squadra di Arteta si aggiudica il Community Shield battendo ai rigori i Citizens. Nemmeno in panchina l'obiettivo interista Balogun. Nel primo tempo Ortega salva due volte su Havertz, la sblocca il 21enne Palmer inserito da Pep al posto di Haaland. Trossard fa 1-1 al 101' sfruttando la deviazione di Akanji. Ai rigori pesano gli errori di De Bruyne e Rodri

È già iniziata la stagione del calcio inglese, annata al via con il Community Shield in palio a Wembley. Se lo aggiudica ai rigori l' Arsenal , preceduto nello scorso campionato dal Manchester City campione d'Inghilterra e della FA Cup in carica. Dopo il memorabile Treble 2022/23, Guardiola deve arrendersi all'allievo Arteta : 3° trofeo da allenatore dei Gunners, che festeggiano il 17° trionfo nel Community Shield (solo lo United a 21 ne ha vinti di più). E da venerdì 11 agosto si riparte in Premier League proprio col Manchester City, anticipo da seguire in diretta su Sky Sport sul campo del Burnley.

La cronaca della gara

Gunners in campo con i nuovi colpi Rice (l'inglese più pagato di sempre), Timber e Havertz ma non Balogun, tornato dal prestito al Reims e obiettivo di mercato dell'Inter: il 22enne statunitense non si accomoda nemmeno in panchina. Citizens in ritardo di condizione (come De Bruyne) e ancora privi di Gvardiol, il difensore più costoso della storia ufficializzato sabato. In avvio ci prova Rodri (destro deviato da Rice), ma la doppia chance per l'Arsenal è clamorosa: Ortega si oppone ad Havertz, poi Martinelli calcia a botta sicura ma Stones lo mura. Imprecisa la conclusione di Saka a differenza di Havertz, che trova ancora lo specchio chiuso da Ortega. E Rodri ci riprova da centrocampo: pallone alto di poco sopra la traversa di Ramsdale.



Nella ripresa Stones stacca da palla inattiva (attento Ramsdale) ma la partita non decolla: Guardiola si gioca le carte Foden, De Bruyne e soprattutto il baby Palmer al posto di Haaland. Proprio i tre neoentrati costruiscono un'azione da gol al 69', sventata da Timber. Ed è proprio Cole Palmer, 21 anni, a calciare lo splendido sinistro a giro che batte Ramsdale e sblocca il match. Monumentale Ramsdale su Foden e Rodri, parate che valgono doppio in pieno recupero: al 101' è Trossard a trovare il pareggio, sinistro deviato da Akanji che spiazza Ortega. Si va direttamente ai rigori, dove pesano gli errori di De Bruyne (traversa) e Rodri (parato). La festa a Wembley è dell'Arsenal: il City non è più invincibile.