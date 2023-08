È l'uomo simbolo di questo inizio di stagione del Manchester City: prima la rete in Community Shield, poi quella in Supercoppa Europea che ha proiettato la sfida ai rigori e regalato il successo ai Citizens. Talentuoso e leader già dalle giovanili, Cole Palmer ha già dovuto superare un momento difficile in carriera e si candida ad essere il pupillo di Guardiola per questa stagione e non solo