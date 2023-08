Kevin De Bruyne fa sapere sui suoi profili social che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in seguito ad un problema fisico riportato durante la prima partita di Premier League contro il Burnley, che l'ha costretto a concludere la partita anzitempo. L'infortunio, che potrebbe tenerlo lontano dai campi per 3/4 mesi come confermato nei giorni scorsi da Guardiola, è una ricaduta di quello rimediato durante la finale di Champions League contro l'Inter a giugno. "La notizia dopo il match contro il Burnley è stata davvero un brutto colpo, sia fisicamente che mentalmente. Ora che sono stato operato, sono pronto a rimettermi in forma e tornare presto a lavoro", queste le parole del giocatore su Instagram.