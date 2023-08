Nonostante siano cadute le accuse di stupro da parte della compagna, Greenwood non sarà reintegrato al Manchester United. È questa la decisione da parte dei Red Devils, che con una nota hanno ufficializzato il divorzio. Non si specifica però, al termine delle indagini interne da parte del club, di che natura sarà questa separazione: se il contratto verrà risolto o se il giocatore sarà ceduto. L'accordo con il classe 2001 è in scadenza nel giugno 2025