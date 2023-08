Calciomercato, le news di oggi in diretta

I rossoneri hanno chiuso per il nono acquisto della sessione estiva di calciomercato. Si tratta di Marco Pellegrino: il difensore classe 2002 arriva dall'Atletico Platense per 3.5 milioni di euro più 2 di bonus e il 10% sull'eventuale futura rivendita. In serata previsto l’arrivo in Italia, martedì invece si sottoporrà alle visite mediche che precederanno la firma sul contratto con il Milan