Kaori Mitoma viene da lontano ma a Brighton è già uno di casa. Il linguaggio universale del calcio lo ha già avvicinato alla gente del posto che stravede per lui. L’inglese, con qualche lezione e un po’ di tempo, migliorerà ma il senso dell’umorismo di certo non gli manca. Timido e leggero davanti alla telecamera, incontenibile in campo sotto la guida tecnica e tattica di Roberto De Zerbi. Non dimentica il Giappone e le sue origini. Soprattutto i genitori, fondamentali nel suo percorso sportivo ma sempre attenti anche agli studi. Kaoru Mitoma è laurato in educazione fisica e nutrizione, con una tesi finale sull’arte del dribbling. Quell’aspetto del gioco che lo rende, oggi, uno dei giocatori più forti del campionato più bello del mondo.