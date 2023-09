Già otto gol in Premier, l’ultimo segnato sabato al Forest, ma il norvegese del City è protagonista anche fuori dal campo. In un fiordo norvegese e vestito da vichingo, Erling Braut Haaland si è infatti prestato per beneficenza a uno shooting molto speciale diretto da David Yarrow, uno dei più importanti fotografi al mondo. Ecco le immagini del back stage dell’attaccante, con tanto di scudo e pelliccia