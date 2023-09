Accuse violenza, Antony reintegrato dal Man United

Il Manchester United ha comunicato ufficialmente che Antony può tornare ad allenarsi regolarmente, dopo che il club - in accordo con l'attaccante brasiiano - lo scorso 10 settembre aveva deciso di sospenderlo dalle sedute con i compagni del classe 2000, accusato di violenza da parte dell'ex fidanzata, Gabriela Cavallin. Per lo stesso motivo la nazionale brasiliano non lo aveva convocato per i match di qualificazione mondiale disputati a settembre.

Il comunicato del club

"Da quando sono state formulate le prime accuse a giugno, Antony ha collaborato con le forze di polizia sia in Brasile che nel Regno Unito, e continua a farlo. Il club ha deciso che riprenderà gli allenamenti a Carrington e sarà disponibile per essere convocato. Tuttavia -considerando che le indagini a suo carico sono ancora in essere - la situazione sarà monitorata. Come club condanniamo gli atti di violenza e di abuso. Riconosciamo l’importanza di salvaguardare tutti coloro che sono coinvolti in questa situazione e l’impatto che queste accuse hanno su chi ha vissuto degli abusi"

Di cosa è accusato Antony

Gabriela Cavallin, dj e influencer con quasi mezzo milione di follower su Instagram, ha accusato l'ex fidanzato Antony di aggressione fisica e minacce di morte. Antony e Cavallin erano diventati una coppia nel 2021, quando il brasiliano giocava ancora con la maglia dell'Ajax. La ragazza, che ha presentato denuncia sia alla polizia di San Paolo che a quella di Manchester, aveva fornito al sito UOL una serie di fotografie e messaggi WhatsApp a testimoniare le aggressioni che avrebbe ricevuto, mentre il giocatore si è voluto difendere con un messaggio sui social. "Posso dire con tranquillità che sono innocente delle accuse che mi sono state mosse - il suo messaggio su Instagram dello scorso 5 settembre - Il mio rapporto con la signora Gabriela è stato tumultuoso, con insulti da entrambe le parti, ma non ho mai commesso alcun atto di aggressione fisica. Ogni volta lei ha presentato versioni differenti. Pertanto, nego con veemenza queste accuse e sono disposto a chiarire tutto alle autorità brasiliane. Confido che le indagini della polizia dimostreranno la verità sulla mia innocenza”.