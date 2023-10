Dopo il caos Var in Tottenham-Liverpool, con il gol annullato ingiustamente a Luis Diaz sul risultato di 0-0, l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato così alla vigilia del match di Europa League contro l'Union Saint-Gilloise: "Errore evidente, anche se non l’hanno fatto apposta ovviamente. L’unica soluzione possibile è rigiocare la partita, ma probabilmente questo non accadrà", ha detto il manager dei Reds

L'AUDIO VAR DEL PASTICCIO