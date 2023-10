Pubblicato l'audio VAR del clamoroso errore sul gol annullato a Luis Diaz in Liverpool-Tottenham: tutto nasce da un cortocircuito del Video assistant referee Darren England, che ha confermato la decisione dell'arbitro credendo (erroneamente) che il gol fosse stato convalidato. E quando l'operatore addetto al replay si accorge del malintesto ormai è troppo tardi, perché il gioco è già ripreso e non si può più tornare indietro...

Ora che l'audio è pubblico si può apprezzare (si fa per dire) il clamoroso corto-circuito che ha portato il Var Darren England , con la complicità dell' Avar Dan Cook , a confermare la decisione - errata - presa sul campo . E il punto è proprio che - incredibile ma vero - il Var pensava che in campo il gol fosse stato convalidato . Soltanto l'operatore , il tecnico che agisce sulle macchine e sui replay, si è reso conto immediatamente del pasticcio . Immediatamente ma comunque troppo tardi però, perché il gioco ormai era ripreso e, com'è noto, il protocollo a quel punto impedisce di tornare indietro.

La Commissione arbitrale della Premier League, il PGMOL (Professional Game Match Officials Limited) ha diffuso la registrazione dell'audio della sala Var in occasione del gravissimo errore verificatosi in Tottenham-Liverpool di sabato scorso, quando il gol - regolare - del Liverpool di Luiz Diaz è stato annullato con la complicità del Var. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELLA REGISTRAZIONE

Il via libera all'arbitro e l'intervento del 'replay operator'

Nel video si vede - e soprattutto si ascolta - come una volta completata la revisione (fatta di per sé a regola d'arte, col posizionamento delle linee che dimostravano inequivocabilmente come Luiz Diaz fosse in gioco) il Var abbia infatti - sulla base dell'equivoco di partenza - dato il via libera all'arbitro Simon Hooper, che ha subito fatto riprendere il gioco. Solo un attimo dopo si sente il "replay operator" intervenire e chiedere di aspettare (fa riferimento alla richiesta di "Oli", che è Oli Kohout, il supervisore del centro VAR). Solo a quel punto Var e Avar si rendono finalmente conto del grave errore commesso e dell'impossibilità di correggerlo.

Il comunicato del PGMOL

Nel comunicato in cui ammette l'errore, il PGMOL ha garantito di perfezionare ulteriormente le direttive e le procedure soprattutto di comunicazione affinché errori del genere non si ripetano più, e anche di rivedere la policy delle designazioni di arbitri e Var che siano impegnati in gare internazionali (il Var England era stato impegnato negli Emirati Arabi solo 48 prima di Tottenham-Liverpool). Var e Avar intanto sono stati sospesi dalle designazioni delle prossime due giornate di Premier.