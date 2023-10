Pari tra Brighton e Liverpool. Ora Arsenal-City

Per l'ottava di Premier, dopo le 6 gare del sabato, solo pareggi in questa domenica in attesa del big match Arsenal-City, live alle 17.30 su Sky Sport Max e NOW. Quattro gol tra Brighton e Liverpool: finisce 2-2 la sfida tra De Zerbi e Klopp, per i Reds doppietta di Salah. Doppietta di Isak ma il Newcastle viene ripreso dal West Ham all'89': anche qui 2-2. Pari pure tra Wolverhampton e Aston Villa. Tutti i risultati e i gol del turno

