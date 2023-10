"Sandro Tonali è stato squalificato dal calcio professionistico per dieci mesi, a partire da venerdì 27 ottobre 2023, a seguito dell'accusa di scommesse illegali da parte della Federcalcio italiana". Con questa nota anche il Newcastle ha ufficializzato la squalifica di Sandro Tonali dopo aver ricevuto - si legge nel comunicato - " la conferma che la Fifa ha approvato l'applicazione della squalifica della FIGC a livello mondiale . Sandro potrà tornare al calcio competitivo da martedì 27 agosto 2024".

Cosa prevede la squalifica di Tonali

Sandro Tonali è stato squalificato per un totale di 18 mesi. 10 di assenza forzata dai campi, che oltre alla stagione in corso gli farà perdere l’eventuale fase finale dell’Europeo 2024 con la maglia azzurra e le prime tre partite della prossima Premier League. Gli altri 8 mesi, oltre ai 20mila euro di multa e al percorso riabilitativo obbligatorio già iniziato da Tonali con uno psichiatra esperto nella lotta alla ludopatia, da scontare in pene accessorie.