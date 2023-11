Brighton-Arsenal U18, valevole come nona giornata del campionato di Premier League di categoria, è stata rinviata e il motivo è da non credere: il pullman degli ospiti ha sbagliato strada!

La riostruzione

L'autista del pullman avrebbe lasciato l'autostrada M25 prendendo l'uscita sbagliata, dirigendosi verso l'Hampshire invece che verso il Sussex. Ma quando si sono accorti dell'errore, ormai era troppo tardi per raggiungere Brighton. Impossibile, per i piccoli Gunners guidati da Jack Wilshere raggiungere in tempo il campo dell'AMEX Football Center per il calcio d'inizio delle 12.00. L'arbitro, dopo aver atteso come da regolamento fino alle 12.30, ha mandato i giocatori (presenti) a cambiarsi negli spogliatoi e ha decretato il rinvio del match. Non trova invece conferma una prima ricostruzione secondo cui il pullman sarebbe finito addirittura a Bournemouth (95 miglia e circa 2 ore e 20 minuti di distanza...).