Non solo Francesco Camarda, in Europa c'è un altro giovanissimo che sta facendo parlare di sè. Si tratta di Chidozie Obi-Martin, attaccante classe 2007 di proprietà dell'Arsenal. Il giovane danese è balzato agli onori della cronaca lo scorso 18 novembre, quando ha segnato 10 gol nel match under 16 tra Arsenal e Liverpool, vinto dai Gunners con un impressionante 14-3. Impressionante come le doti e le qualità di Obi-Martin, note anche a Mikel Arteta, visto che il 16enne si è già allenato con la prima squadra. E chissà se debutterà in Premier League in questa stagione, proprio come fatto da Camarda con il Milan.

Da Glostrup a Londra: la storia di Obi-Martin Obi-Martin è nato a Glostrup, un comune di 22.000 abitanti a nord di Copenhagen. E proprio dalla capitale danese inizia la carriera di Chido Obi, con la maglia del Copenhagen Boldklub. Il ragazzo impressiona subito e dalla Premier lo seguono tutti: Chelsea, Tottenham, ma soprattutto l'Arsenal che nel 2020 riesce a portarlo a Londra. Con i Gunners gioca sempre sotto età e quest'anno ha già esordito con la formazione Under 21, diventando il secondo più giovane di sempre dell'Arsenal in Premier League 2 dopo Nwaneri. Un precoce che, per un weekend, si è ritrovato a giocare con i pari età. Già perché Obi-Martin ha disputato quasi per caso quel match con la formazione Under 16: nessuna delle formazioni giovanili superiori (U18, U19 e U21) sarebbe scesa in campo in quel fine settimane, così il danese venne aggregato ai coetanei. leggi anche L'Arsenal vince al 97'. Rice piega il Luton 4-3

Il paragone con Osimhen e la "contesa" per la nazionale Per qualità fisiche (è alto 188 cm) e tecniche, Obi-Martin è stato paragonato a Victor Osimhen. Entrambi attaccanti centrali, entrambi dotati di un'ampia falcata con freddezza sotto porta e abilità nel fare a "sportellate". Un paragone nato anche dal secondo passaporto che possiede Chido Obi-Martin, quello nigeriano, grazie al padre. Danimarca, Inghilterra e Nigeria: tre selezioni pronte alla "contesa" per assicurarsi il ragazzo in nazionale. Finora è stata una lotta a due tra Danimarca e Inghilterra, entrambe già rappresentate da Obi-Martin. "Quando guardi Chido non sembra un 16enne - ha raccontato il CT della Danimarca U17, Jesper Mikkelsen, alla rivista Bold - È grande e forte, ma anche agile".