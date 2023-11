Il classe 2008 Francesco Camarda ha riscritto i libri dei record del Milan e del campionato italiano diventando il più giovane esordiente di sempre in rossonero e nella storia della A. Ma considerando i top 5 campionati? Per un confronto storicamente più equo, abbiamo limitato l'arco temporale al XXI secolo. Solo in due sono stati più precoci di Camarda e uno… è un suo attuale compagno di squadra!

