Bournemouth e Ouattara da urlo. City-Chelsea LIVE

Il Bornemouth trionfa a Nottingham per 5-0 con tripletta di Ouattara, così come il Liverpool batte 4-0 l'Ipswich Town, con i Reds sempre più leader della classifica. Il Newcastle batte 3-1 il Southampton di Juric, mentre Calafiori regala la vittoria all'Arsenal per 1-0 contro il Wolverhampton mentre sconfitta per 1-0 del Brighton contro l'Everton. Ora LIVE il big match tra Manchester City e Chelsea

LA CLASSIFICA DELLA PREMIER LEAGUE