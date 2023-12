Una dolorosa fine dell'anno per Pape Matar Sarr. Il centrocampista del Tottenham ha segnato nella vittoria casalinga contro il Bournemouth, ma è poi uscito in lacrime per infortunio. Il problema muscolare potrebbe compromettere la sua partecipazione alla Coppa d'Africa con il Senegal, non permettendogli di difendere il titolo conquistato nel 2022. Standing ovation per il giocatore, che ha abbandonato il campo zoppicando e coprendosi il volto con la maglia

