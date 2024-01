Klopp non perde la fede: al termine di Liverpool-Newcastle perde l'anello nuziale ad Anfield mentre saluta i tifosi. Lo ritrova poco dopo, con l'aiuto del cameraman, mostrandolo proprio a favore di telecamera. "Avevo già perso la fede nuziale: l'ultima volta è servito l'intervento di un sub professionista per recuperarla", rivela a Sky Sports

