FA Cup, il City batte il Tottenham con Akè

Una sola vittoria e tre pareggi nelle quattro gare dei sedicesimi di finale di FA Cup che si sono giocate venerdì. Il Manchester City ha ottenuto il passaggio agli ottavi sul campo del Tottenham grazie a una rete di Akè nei minuti finali. Tutti pareggi invece nelle altre sfide fra Bristol City-Nottingham Forest, Chelsea-Aston Villa e Sheffield Wednesday-Coventry. Per determinare chi andrà agli ottavi di finale sarà necessari giocare il replay, a campi invertiti. Domani sono in programma altri otto match che vedranno in campo fra le altre Everton, Brighton, Fulham e Newcastle