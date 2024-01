Il Leicester di Maresca e il Brighton di De Zerbi battono rispettivamente Birmingham e Sheffield e passano agli ottavi. Servirà invece il replay per Leeds e Plymouth Argyle che hanno chiuso sull'1-1. Sorpresa Maidstone, formazione di sesta serie, che batte 2-1 in trasferta l'Ipswich, seconda in Championship

Tris del Leicester di Enzo Maresca contro il Birmingham e passaggio agli ottavi di FA Cup. Decisive le reti di Vardy, Akgun e Praet. Occorrerà il replay, invece, per Leeds e Plymouth Argyle che hanno chiuso sull'1-1. Passa - invece - il turno il Luton che, allo scadere, ha la meglio sull'Everton per 2-1 grazie ad un gol Woodrow, dopo che era passato avanti con l'autogol di Mykolenko, ma l'Everton aveva pareggiato con Harrison. Agli ottavi va anche il Brighton di De Zerbi che con Joao Pedro (tripletta, due su rigore), Buonanotte e Welbeck batte 5-2 lo Sheffield United. Infine, sorpresa Maidstone, formazione di sesta serie, che batte 2-1 in trasferta l'Ipswich, seconda in Championship, la serie B inglese.