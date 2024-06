Il Gruppo Friedkin, già proprietario della Roma e del Cannes, è in trattativa per l'acquisto della maggioranza delle quote dell'Everton. Lo ha confermato il club inglese che, attraverso una nota, spiega come "è stato concesso un periodo di esclusiva al Gruppo Friedkin per portare avanti le trattative per acquisire una partecipazione di maggioranza nell'Everton". Come riportava Sky Sports, i proprietari giallorossi vorrebbero entrare in Premier League senza alcun tipo di disimpegno nei confronti della Roma (e del Cannes). L'attuale proprietario (al 94.1%) dei 'Toffess', Farhad Moshiri, non aveva trovato l'accordo di massima (poi non tramutato in fatti concreti) con il fondo 777 Partners' che già possiede il Genoa e il Vasco da Gama.

