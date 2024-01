Incidenti sulle tribune del The Hawthorns, stadio del West Bromwich. Durante la partita del quarto turno di Fa Cup tra i padroni di casa e il Wolverhampton, le due tifoserie sono entrate in contatto e sono state protagoniste di scontri, lancio di oggetti e invasione di campo, tanto da costringere l'arbitro a sospendere il match per 38 minuti dopo il 2-0 degli ospiti. L'intervento dei poliziotti in tenuta antisommossa ha riportato la calma. Colpito da una bottiglietta il giocatore Tommy Doyle