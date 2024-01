Premier League, arbitri pronti a spiegare in tempo reale decisioni controverse

L’Ifab darà il via libera agli arbitri della Premier League per spiegare direttamente in campo, e dunque in tempo reale, le loro valutazioni e le decisioni in merito a episodi controversi durante le partite. La conferma definitiva dovrebbe arrivare nell’Assemblea Generale in programma a marzo. Gli arbitri avranno, come nel rugby, un microfono per spiegare il processo decisionale in modo semplice

Nell'era del Var arriva una vera e propria rivoluzione nel mondo arbitrale con l'Inghilterra che farà da apripista. Dal prossimo anno infatti gli arbitri in Premier League spiegheranno in diretta le decisioni prese con il VAR nel tentativo di mettere a tacere le numerose polemiche che ormai da mesi ci sono dopo ogni partita. Dopo alcuni mesi di sperimentazione effettuate in particolare in Messico e in Portogallo nella prossima Assemblea generale che si terrà a marzo l'IFAB darà il via libera definitivo. A spingere per questa soluzione è stato da tempo Howard Webb , ex direttore di gara internazionale e capo degli arbitri della Premier League dal 2022.

Arbitri in campo con il microfono

Proprio come già accade nel rugby, gli arbitri avranno in dotazione un microfono per spiegare le decisioni in modo semplice e rapido. Al termine di ogni revisione Var, che sia oggettiva (ad esempio un gol segnato in fuorigioco) o che coinvolga l'arbitro in una "on field review", sarà l'arbitro stesso dal campo ad "aprirsi" (con il microfono che ha già in dotazione e che verrà collegato all'altoparlante dello stadio e che ovviamente sarà udibile anche in tv da casa) e a spiegare la decisione presa. Una sorta di "didascalia parlante" per esporre (in inglese) il motivo che avrà portato alla scelta finale. Al momento non è all'ordine del giorno la possibilità di ascoltare live i dialoghi tra cabina Var e arbitro in campo