Presto i tifosi (allo stadio e non) potranno ascoltare da parte degli arbitri la spiegazione di quanto deciso durante le partite attraverso l'ausilio della video assistance referee. Un po' quello che succede negli Stati Uniti da parte degli arbitri NFL Condividi

Le decisioni di Var e arbitri diventano sempre più chiare e trasparenti: l'Ifab ha infatti deciso di iniziare i test che prevedono la spiegazione pubblica, in diretta, delle decisioni prese dopo una revisione Var. A fare da apripista sarà il Mondiale per Club, che si terrà in Marocco dall'1 all'11 febbraio 2023.

Come funziona? Al termine di ogni revisione Var, che sia oggettiva (ad esempio un gol segnato in fuorigioco) o che coinvolga l'arbitro in una "on field review", sarà l'arbitro stesso dal campo ad "aprirsi" (con il microfono che ha già in dotazione e che verrà collegato all'altoparlante dello stadio e che ovviamente sarà udibile anche in tv da casa) e a spiegare la decisione presa. Una sorta di "didascalia parlante" per esporre (in inglese) il motivo che avrà portato alla scelta finale.

E i dialoghi Var-arbitro? Al momento non è all'ordine del giorno la possibilità di ascoltare live i dialoghi tra cabina Var e arbitro in campo (anche banalmente per una questione di differenza di lingue a seconda dei diversi tornei e arbitri/Var coinvolti), ma è senz'altro un primo passo importante in direzione della diffusa richiesta di chiarezza rispetto ai processi decisionali del Var.

Sì a maxi recuperi Nella riunione dell'International Board è stato anche sottolineato il buon esito dell'approccio più accurato rispetto al recupero del tempo di gioco perso a cui abbiamo assistito durante i Mondiali in Qatar. La strada è tracciata: si andrà verso una attenzione sempre maggiore nel calcolo dei minuti da recuperare e, dunque, verso recuperi più consistenti rispetto al passato. Da qui a valutare l'introduzione del tempo effettivo in stile basket però ce ne passa. E parecchio.