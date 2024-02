Un pazzo United vince 4-3 al 97': decisivo Mainoo

Si è concluso il lungo turno infrasettimanale valido per la 22^ giornata della Premier League. Il West Ham non approfitta della sconfitta dell'Aston Villa per accorciare la classifica e pareggia 1-1 in casa con il Bournemouth. Match pazzesco invece tra Wolverhampton e Manchester United. I Red Devils in vantaggio per 2-0 e 3-1 si fanno riprendere sul 3-3 al 96' ma un minuto più tardi Mainoo segna il gol del definitivo 4-3

