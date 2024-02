Cosa si è disposti a fare per seguire la propria squadra del cuore? Un tifoso del Liverpool, non avendo trovato il biglietto per Anfield, ha deciso di vedere la partita direttamente dall'alto... Dal suo aereo! Con tanto di patatine ed esultanza. Incredibile, ma vero: guarda il video

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT