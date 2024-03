Liverpool vince al 99', Brighton ko con il Fuhlam

la novità

La Fifa lancia uno strumento per verificare in tempo reale quali saranno le squadre qualificate al nuovo Mondiale per club che si disputerà nel giugno 2025 con 32 partecipanti. L'Europa ha diritto a 12 posti e la Champions in corso contribuirà nell'assegnazione dei posti. La Fifa aveva già comunicato i criteri per la partecipazione: l'Inter è ufficialmente qualificata. La prima edizione della nuova competizione FIFA si giocherà dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Usa