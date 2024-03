Non si giocherà la gara valida per la 36^ giornata della B inglese in programma nella serata di mercoledì 6 marzo contro il Preston: un incendio ha colpito un edificio vicino allo stadio dei Saints. Sky Sports conferma che non ci sono stati feriti

La partita in programma tra Southampton e Preston è stata rinviata per un incendio scoppiato accanto allo stadio. La notizia è ufficiale ed è stata confermata dal sito dei Saints tramite un comunicato: match postposto, dopo lo scoppio di un grave incendio in un edificio vicino al sito dello stadio St Mary's. Per la serata di mercoledì 6 marzo era in programma la partita della 36^ giornata di Championship - la B inglese - contro il Preston. Sky Sports ha confermato, citando fonti della polizia, che non ci sono stati feriti.