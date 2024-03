È già iniziato lo scontro per il titolo in programma domenica in Premier League. Protagonisti Haaland e Alexander-Arnold, terzino dei Reds che aveva detto: "Negli ultimi anni abbiamo vinto meno del City, ma i nostri trofei valgono di più visto quanto hanno speso". Secca la replica di Erling a Sky Sports... Liverpool-Manchester City è in diretta alle 16.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Una rivalità lunga anni e un nuovo capitolo ancora da scrivere. Giochi apertissimi in vetta alla Premier League, campionato che a 11 turni dalla fine riserva tre squadre a giocarsi il titolo: Liverpool in testa con 63 punti, uno in più del Manchester City campione in carica e a +2 sull'Arsenal. Se un anno fa a battagliare furono Citizens e Gunners, Guardiola e Klopp si ritrovano ai vertici per l'ennesima volta: nel 2019 e nel 2022 fu Pep a precedere il collega di un solo punto al traguardo. Andò diversamente nel 2020, dominio dei Reds che spazzarono via la concorrenza del City chiudendo a +18. Difficile pronosticare come si chiuderà questa stagione, l'ultima del Liverpool targata Klopp. Certo è che il prossimo match (diretta domenica alle 16.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) è già iniziato con il botta e risposta tra due protagonisti.

Alexander-Arnold: "I nostri trofei valgono di più" Lo ha dichiarato in un'intervista a FourFourTwo, chiacchierata nella quale il terzino del Liverpool ha spiegato la differenza tra il mondo dei Reds e quello dei rivali: "È difficile, ti trovi di fronte a una macchina costruita per vincere: questo è il modo più semplice per descrivere il City e la sua organizzazione. È una macchina difficile da fermare, ma in passato abbiamo dimostrato di essere in grado di farcela e non c'è motivo per cui non possiamo eguagliarli in questa stagione. Sono sicuro che saranno motivati, come lo siamo noi. Sarà un finale emozionante". E non è mancata una stoccata al City: "Anche se loro hanno vinto più titoli di noi e probabilmente hanno avuto più successo, i nostri trofei significheranno di più per noi e per i nostri fan a causa della situazione finanziaria di entrambi i club. Il modo in cui entrambi i club hanno costruito le loro squadre e il modo in cui lo abbiamo fatto probabilmente significa di più per i nostri tifosi".

Haaland: "Non sa cosa significa vincere il Treble" In campo si affrontano da quando Erling giocava nel Salisburgo, ma il sesto confronto personale tra i due è già iniziato proprio con la replica dell'attaccante del City a Sky Sports: "Sarà una grande partita, il Liverpool è in testa alla classifica. Questo significa che è stata la squadra migliore finora e dobbiamo cercare di giocare al meglio", il suo pensiero sul big match. Ma è arrivata anche la replica al veleno al collega: "Il Liverpool può parlare quanto vuole, anche Alexander-Arnold può fare lo stesso. Non so perché lo faccia, ma non mi dispiace. Sono qui da un anno e ho vinto il Treble: è stata una bella sensazione, non credo che lui la conosca esattamente...". E voi siete pronti per la sfida ad Anfield?