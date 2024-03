"Jürgen vs Pep: ultimo atto", lo speciale

La rivalità tra Klopp e Guardiola ha acceso il calcio dell’ultimo decennio. In vista di Liverpool-Manchester City del 10 marzo, riviviamo tutti i loro confronti in Premier League. Lo speciale in onda venerdì 1^ marzo, alle 20.00, su Sky - canale Sky Sport Calcio - e in streaming su NOW IL LIVERPOOL VINCE LA COPPA DI LEGA, IL CHELSEA KO

Ancora una volta, per l’ultima volta. Almeno in Premier League. Così diversi e così uguali, Klopp e Guardiola, la loro rivalità ha acceso il calcio dell’ultimo decennio, una rivalità nata in Germania che si è trasferita in Inghilterra quando Pep, con 8 mesi di ritardo, nell’estate del 2016, ha raggiunto Jürgen nel campionato più ricco e in vista del mondo. In campo è stato un duello senza esclusioni di colpi. Qualche frecciatina c’è stata, fuori dal campo, ma tra i due ci sono sempre stati troppo rispetto e troppa ammirazione reciproci perché lo scontro potesse degenerare.

La prima volta nel 2016 La prima sfida, giocata il 31 dicembre 2016, la vinse Klopp. Il Liverpool superò il City ad Anfield, con un gol di Wijnaldum dopo 8 minuti, finì 1-0. Benvenuto in Inghilterra, Pep. Il catalano, però, avrà modo di rifarsi, con gli interessi. Era quella la prima versione del Guardiola inglese, la sua squadra ancora un ibrido imperfetto. Vinse il Chelsea di Antonio Conte a fine anno. E se il City è cresciuto da allora, è anche perché ha saputo imparare dai suoi avversari, trovando una sintesi perfetta tra il possesso palla esasperato e uno stile di calcio più fisico e diretto. Se il Guardiola inglese ha saputo evolvere la sua filosofia, Klopp è sempre stato fedele al suo credo. Anche troppo, dicono i detrattori. Il calcio heavy metal di Klopp, il feroce gegen-pressing ad altissimi livelli di intensità, sembra funzionare ad anni alterni: quando le gambe vanno, come in questa stagione, il Liverpool è irresistibile.

Le battaglie memorabili tra City e Liverpool Sul lungo periodo la supremazia del City è stata netta: cinque degli ultimi sei campionati li hanno festeggiati a Manchester. L’eccezione è il titolo 2019/20, quello vinto dal Liverpool dopo trenta interminabili anni di attesa. Due volte il duello si è risolto all’ultima curva, 18/19 e 21/22, i due campionati in cui il City ha chiuso davanti ai Reds per un solo punto e che saranno ricordati come due delle versioni più belle di sempre della Premier League. Quando Guardiola ha vinto gli scontri diretti, spesso l’ha fatto in grande stile: sono storia il 5-0 del 2017, il primo successo inglese di Guardiola, e un fantascientifico 4-1 ad Anfield del febbraio 2021, l’unica occasione in cui Klopp è caduto in casa. Anche il Liverpool ha fatto sue battaglie memorabili, su tutte il 3-1 del 2019, quando si capì chiaramente che per gli uomini in rosso sarebbe stato l’anno giusto.

Appuntamento il 10 marzo Il 10 marzo ad Anfield andrà in scena l’ultimo atto: Klopp ha annunciato l’addio, la sua Last Dance ha già portato un titolo, la Coppa di Lega vinta contro il Chelsea, ma perché l’addio sia perfetto deve rivincere la Premier League battendo l’Arsenal e Pep, il vecchio nemico che nemico, fino in fondo, non sarà mai. E noi saremo lì, a goderci, una volta ancora, la loro meravigliosa diversità.

"Jürgen vs Pep: l'ultimo atto", la programmazione su Sky e in streaming su NOW Venerdì 1^marzo ore 20.00: su Sky Sport Calcio Disponibile on demand