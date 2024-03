In vista del big match tra Liverpool e Manchester City in programma domenica alle 16.45 (diretta su Sky Sport Calcio), Filippo Benincampi ha intervistato John Stones: “Guardiola mi ha aiutato tanto -le parole del difensore inglese- quando arrivi in un nuovo club hai paura che non scatti la scintilla. Al City vogliamo sempre evolvere. Io e Guardiola siamo arrivati insieme, lui vuole che chieda sempre palla e che io non mi nasconda. Pep mi ha migliorato in tutto”

John Stones, la pietra miliare di Pep Guardiola

Stones, quel difensore così bravo con i piedi e per questo costretto a sbagliare agli inizi pur di non ostacolare il percorso di evoluzione pensato dalla mente geniale del suo mentore, oggi è l’uomo in più del City. Il centrocampista in più per creare superiorità in mezzo. L’uomo da cui passa il pallone. Che bisogna chiederlo, sempre. Per non fare arrabbiare Pep. Il leader che conosce il limite tra il manager e l’uomo. Che sa quando è il momento di andarsene per lasciare il gruppo libero di essere. Di armonizzare e fraternizzare. I balli alle vittorie, per Stones, sono solo l’inevitabile conseguenza di un gruppo sano, di talento. Che verrà ricordato in eterno nella storia del football.