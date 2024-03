Clamoroso in FA Cup, Wolves eliminati dal Coventry

I campioni d’Inghilterra in carica contro i quarti classificati di un anno fa. Alle 18.30 all’Etihad Stadium di Manchester si sfidano per i quarti di finale di FA Cup City e Newcastle. Dopo aver staccato il pass per i quarti di Champions eliminando il Copenhagen e aver saputo (ieri) che il prossimo avversario ai quarti sarà il Real Madrid, il City di Guardiola torna in campo per l’FA Cup. Trofeo che i Citizens hanno alzato un anno fa, insieme alla Premier e alla Champions, completando lo storico Triplete. Dall’altra parte il Newcastle, decimo in classifica in Premier League e in cerca di riscatto anche dopo il ko dell’ultimo turno in casa del Chelsea.