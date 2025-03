Con le reti di Haaland e Marmoush il Manchester City batte il Bournemouth 2-1 in rimonta e approda per il settimo anno di fila in semifinale di FA Cup, l'unico trofeo per cui la squadra di Guardiola è rimasta in corsa. Affronterà il Nottingham Forest. L'altra semifinale è tra Crystal Palace e Aston Villa, che ha superato 3-0 il Preston

Saranno Nottingham Forest-Manchester City e Crystal Palace-Aston Villa le due semifinali di FA Cup. La squadra di Guardiola è stata l'ultima a conquistarsi un posto in semifinale (per il settimo anno di fila), battendo 2-1 il Bournemouth ai quarti: dopo l'uscita di scena dalla Champions, la FA Cup resta l'unico titolo per cui i Citizens sono ancora in corsa (competizione in cui il City è stato finalista nelle ultime due edizioni, sempre contro il Manchester United, vincendo nel 2023 e perdendo nella passata stagione). Decisive le reti di Haaland (al 49') e Marmoush (63', due minuti dopo il suo ingresso in campo proprio al posto di Haaland), a ribaltare il gol iniziale di Evanilson, al 21'. Nessun problema invece per l'Aston Villa, che con una doppietta di Rashford in 5' tra il 58' e il 63' (il secondo su rigore) e la rete di Ramsey (71') ha battuto 3-0 il Preston. Sabato invece avevano superato i quarti il Nottingham Forest (battendo ai rigori il Brighton) e il Crystal Palace (3-0 al Fulham).