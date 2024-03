FA Cup, Chelsea in semifinale: Leicester out

Per i quarti di FA Cup, il Leicester di Maresca primo in Championship rimonta due gol a Stamford Bridge -anche grazie a un incredibile autogol di Disasi- ma alla fine si arrende 4-2 al Chelsea: in semifinale va la squadra di Pochettino. Ora in campo United e Liverpool. Ieri il City ha eliminato il Newcastle. A sorpresa ieri qualificato pure il Coventry (sempre Championship) che ha fatto fuori clamorosamente il Wolverhampton rimontando due gol nel recupero

Il Leicester di Enzo Maresca spaventa il Chelsea ma alla fine a Stamford Bridge fanno festa i Blues di Pochettino, qualificati per le semifinali di FA Cup. I padroni di casa nel primo tempo si portano sul 2-0 sulle Foxes, primi in Championship, grazie ai gol di Cucurella e Palmer. Ma a inizio secondo tempo, un incredibile autogol di Disasi -che beffa il suo portiere Sanchez- rimette tutto in gioco. Tanto che al 62’ il Leicester pareggia con l’ex juventino Mavididi. L’espulsione di Doyle a un quarto d’ora dalla fine cambia di nuovo tutto e il Chelsea ritrova il vantaggio al secondo di recupero con Chukwuemeka, per poi fissare il risultato sul 4-2 finale grazie alla rete di Madueke. Passa il Chelsea, in semifinale come City e Coventry.