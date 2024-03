Nel video Paolo Di Canio commenta l’annuncio del rinnovo della Premier League che sarà in esclusiva su Sky fino al 2028: “E’ e sarà ancora per tanti anni il campionato di riferimento a livello mondiale: il più spettacolare, il più fisico. C’è un filo diretto che unisce le varie epoche della Premier League a dimostrazione di come sia un campionato che, da anni, si rigenera da solo producendo personaggi globali”

LA PREMIER SU SKY FINO AL 2028: I DETTAGLI