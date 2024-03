Su Sky la Premier League in esclusiva fino al 2028!

Sky sarà ancora la casa della Premier League per altre 3 stagioni, in esclusiva su Sky e NOW fino al 2028. Su Sky Sport tutti i gol e le emozioni del campionato inglese: fino a 10 partite live per ogni turno, studi pre e post partita, rubriche, news, approfondimenti

