Premier League: tutte le gare del weekend su Sky

In Inghilterra è sempre più entusiasmante la corsa al titolo, con uno degli incontri più attesi della stagione in Premier League, Manchester City-Arsenal, in programma domenica alle 17.30 all’Etihad Stadium. Terza contro prima, con il Liverpool spettatore interessato, che scenderà in campo conoscendo già il risultato della supersfida di Manchester; infatti, i “Reds” giocheranno, sempre domenica, in casa contro il Brighton di De Zerbi, ma alle 15. City-Arsenal potrà essere seguita in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e anche su Sky Sport 4K, con il commento dall’Etihad Stadium di Massimo Marianella e con Gianluigi Bagnulo inviato a Manchester per raccontare l’immediata vigilia di questo incontro, valido per la 30^ giornata, anche per Sky Sport 24. Stessi canali di City-Arsenal anche per Liverpool-Brighton. Il match di Manchester sarà anticipato da un ampio pre partita, condotto in studio da Federica Lodi in compagnia di Paolo Di Canio, in onda alle 16.15 e, poi, anche alle 19.30 per il post, su Sky Sport 24 e NOW. La classifica vede le due squadre divise da una sola lunghezza, con i londinesi in testa con 64 punti e i “Citizens” terzi a quota 63. Tra loro, il terzo incomodo chiamato Liverpool, che ha gli stessi punti dell’Arsenal, ma è secondo a causa della differenza reti. Poi, dopo questo weekend, Premier nuovamente in campo tra il 2 e il 4 aprile per un turno infrasettimanale (31^ giornata). In tutto, saranno 11 i match in onda in diretta esclusiva su Sky Sport e NOW, cinque anche su Sky Sport 4K.