Ancora una penalizzazione in classifica per l’Everton: il club inglese è stato sanzionato di 2 punti per aver violato le regole della Premier League sulla sostenibilità economico-finanziaria. È la seconda sanzione in stagione per il club di Liverpool, che a novembre si era già visto sottrarre 10 punti, poi ridotti a 6 in appello. Con questa nuova penalizzazione, la classifica della Premier cambia ancora nella zona in cui si lotta per non retrocedere, con l’Everton che scende al 16° posto (prima era 15°, quattro punti sopra alle ultime tre). Secondo le motivazioni pubblicate dalla commissione indipendente che si è occupata del caso, l'Everton avrebbe violato di 16,6 milioni di sterline la perdita consentita di 105 milioni di sterline in tre stagioni. L'Everton ha risposto di aver già iniziato a preparare un nuovo ricorso contro la decisione della Commissione.